Конькобежка получит более $1 млн за демонстрацию бюстгальтера на ОИ

Шестикратная чемпионка мира нидерландская конькобежка Ютта Лердам может заработать $1 млн от компании Nike благодаря спортивному бюстгальтеру, который она продемонстрировала на зимних Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на эксперта по рекламе.

«Что касается Nike, я подозреваю, что речь идёт о сумме более миллиона», — сказала Фредерик де Лаат, основательница компании Branthlete, специализирующейся на рекламе спортсменок.

После завоевания золотой медали на Играх-2026 Лердам расстегнула гоночный костюм и показала спортивный топ Nike. Фотография попала на страницы газет и сайтов, а также была представлена 298 миллионам подписчиков Nike в социальных сетях.

Напомним, на Олимпийских играх — 2026 Ютта Лердам завоевала золотую медаль на дистанции 1000 м и серебряную на дистанции 500 м.