Сборная Франции по хоккею вылетела из олимпийского турнира

Франция проиграла все 4 матча с общим счетом 6:25 и вылетела с Олимпиады. Команда заменила Россию на турнире
Сборная Франции завершила выступление на олимпийском хоккейном турнире в Милане.
Команда вылетела с соревнования, уступив сборной Германии (1:5) в матче за право выйти в четвертьфинал.
Французская сборная, которая заменила Россию на турнире, проиграла все четыре игры с общим счетом 6:25.
В прошлых матчах французы проиграли Швейцарии (0:4), Чехии (3:6) и Канаде (2:10).
Булыкин о задаче «Локо» стать чемпионом: «Будет очень сложно, но почему нет? У них есть задор, Батраков и желание играть на победу»
Волков об Олимпиаде: «Атмосфера невероятная. Я остался в восторге, это суперсобытие»
Артета о первом месте «Арсенала»: «Это привилегия, которую мы заслужили. Семь с половиной месяцев правильной работы – это долгий срок. Игроки вселили в меня уверенность»
Булыкин о задаче «Локо» стать чемпионом: «Будет очень сложно, но почему нет? У них есть задор, Батраков и желание играть на победу»
Волков об Олимпиаде: «Атмосфера невероятная. Я остался в восторге, это суперсобытие»
Артета о первом месте «Арсенала»: «Это привилегия, которую мы заслужили. Семь с половиной месяцев правильной работы – это долгий срок. Игроки вселили в меня уверенность»