$76.6291.04

Франция проиграла все 4 матча с общим счетом 6:25 и вылетела с Олимпиады. Команда заменила Россию на турнире

Sports.ru

Сборная Франции завершила выступление на олимпийском хоккейном турнире в Милане.

Сборная Франции по хоккею вылетела из олимпийского турнира
© Sports.ru

Команда вылетела с соревнования, уступив сборной Германии (1:5) в матче за право выйти в четвертьфинал.

Французская сборная, которая заменила Россию на турнире, проиграла все четыре игры с общим счетом 6:25.

В прошлых матчах французы проиграли Швейцарии (0:4), Чехии (3:6) и Канаде (2:10).

Главное сейчас
Sports.ru: главные новости
Главное сейчас
Sports.ru: главные новости