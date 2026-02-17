Российский лыжник поделился впечатлениями от Олимпиады-2026

Российский лыжник Сергей Волков поделился впечатлениями от Олимпиады-2026 в Италии, где выступают Дарья Непряева и Савелий Коростелев.

– Вы присутствовали на олимпийских соревнованиях. Какая атмосфера на Играх?

– Атмосфера невероятная. Я на самом деле остался в восторге, это суперсобытие. С одной стороны, я посмотрел, кайфанул, пропитался этими эмоциями, но с другой – мне было немного обидно, что многие ребята, с которыми я соревновался по юниорам, сейчас уже звезды лыжного спорта, а обо мне никто не знает. Не потому, что у меня плохие результаты, а потому, что большинству российских лыжников нельзя участвовать в международных соревнованиях. Я надеюсь, что нас скоро вернут.

– Удалось ли там пообщаться с иностранцами? Как они относятся к вам?

– Да, я виделся со многими иностранцами. С теми, кого я знаю, у меня остался хороший контакт.

– Болеют ли за наших лыжников на Олимпиаде?

– Да, ребята без поддержки не остались, у них на Олимпиаде много болельщиков. В зрительской зоне можно было часто услышать, как кричат их имена. Приехала большая делегация из Татарстана, их можно было узнать по курткам.

– Как вы оцените выступления Савелия Коростелева?

– Я выложил пост у себя в социальных сетях, что Савелий мой герой. Я за него очень переживал и невероятно расстроился тому, что он занял четвертое место. Он сделал все возможное и невозможное для участия в Олимпиаде, был очень инициативным в своем подходе и в тренировочном процессе. Он очень хотел попасть на Игры, и мне кажется, что он это заслужил, так как был одним из четырех флагманов российских лыжных гонок вместе с Александром Большуновым, Александром Терентьевым и Сергеем Ардашевым, – сказал Волков.