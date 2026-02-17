Петросян провела тренировку перед короткой программой на ОИ

Российская фигуристка Аделия Петросян провела тренировку перед короткой программой на Олимпийских играх 2026 года в Италии, сообщил в социальных сетях журналист Джеки Вонг.

Женщины представят короткую программу 17 февраля, начало в 20:45 мск. Россиянка заявила двойной аксель, тройной лутц, а также тройной флип + тройной тулуп. Петросян выступит под вторым номером.

Олимпийские игры завершатся 22 февраля, российские спортсмены выступают в Италии в нейтральном статусе.