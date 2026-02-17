Авербух оценил влияние нейтрального статуса на выступление россиян на ОИ

Нейтральный статус не мешает российским спортсменам выступать на Олимпиаде, так как каждый из них осознает, какую страну и культуру он представляет. Такое мнение высказал серебряный призер Олимпийских игр 2002 года, чемпион Европы - 2003 по фигурному катанию Илья Авербух на Мастерской управления событиями.

В Олимпиаде в Италии принимают участие 13 российских спортсменов в нейтральном статусе.

"Я думаю, что это только статус. Объективно спортсмен всегда знает, выходя на лед, какую страну, культуру он представляет. Это такая формальность. Никто не задумывается, что он выступает в нейтральном статусе или представляет данную ситуацию, свою страну. Он представляет свою страну", - пояснил Авербух.

Фигурист также отметил, что участие россиян в Олимпиаде позволяет продемонстрировать, что их команда способна показывать высокие результаты, несмотря на ограничения.

"Я считаю, что выступления наших ребят очень важны, поскольку они продолжают отстаивать и своими результатами показывают всю несправедливость отстранения нашей команды от спортивного олимпийского движения. Безусловно, спорт в России - это всегда успех, это победа на различных этапах. Те, кто выходит сейчас на Олимпиаду, продолжают традиции. Если бы наша команда выступала сейчас в полном составе, то количество золотых медалей было бы очень большим", - добавил Авербух.

Олимпийские игры завершатся 22 февраля.

