Французские биатлонисты со штрафным кругом выиграли эстафету на ОИ-2026, норвежцы — 2-е

Мужская сборная Франции по биатлону выиграла эстафету на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Спортсмены преодолели дистанцию за 1:19.55,2, использовав девять дополнительных патронов, со штрафным кругом на первом этапе (Фабьен Клод провалил стрельбу стоя).

Биатлон. Олимпийские игры – 2026, Италия. Эстафета (4x7,5 км). Мужчины

1. Франция (Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон Майе, Эрик Перро) – 1:19.55,2 (1 штрафной круг + 9 дополнительных патронов). 2. Норвегия (Мартин Улдаль, Йохан-Олав Ботн, Стурла Холм Легрейд, Ветле Шоста Кристиансен) – отставание 9,8 (0+6). 3. Швеция (Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастиан Самуэльссон) +57,5 (0+6).

В топ-6 попали сборные Германии, США и Чехии.

Отметим, что на Олимпиаде-2022 золото в мужской эстафете завоевала команда Норвегии, вторыми были французы, третьими россияне.