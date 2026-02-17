Несколько французских игроков остались недовольны дисквалификацией Кринона за драку

Несколько французских игроков были недовольны дисквалификацией Пьера Кринона, сообщает инсайдер НХЛ Эллиот Фридман в соцсети Х. Защитник сборной Франции Пьер Кринон был исключён из состава команды за эпизод с дракой с нападающим сборной Канады Томом Уилсоном в матче между командами в рамках группового этапа Олимпийских игр. Встреча завершилась победой канадцев со счётом 10:2.

Сообщается, что Антуан Келлер назвал дисквалификацию шуткой. Уго Галле сказал, что Кринон этого не заслужил, добавив, что французская федерация «предвзята из-за того, что произошло раньше», предполагая, что он имеет в виду предыдущую дисквалификацию игрока за удар вратаря.