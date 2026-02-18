Шведские лыжницы выиграли командный спринт на Олимпиаде-2026

Шведские лыжницы Йонна Сундлинг и Майя Дальквист стали победительницами командного спринта свободным стилем на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Они преодолели дистанцию за 20.29,99.

Вторыми стали представительницы Швейцарии Надя Келин и Надине Фендрих (+1,4). Тройку сильнейших замкнули немецкие спортсменки Лаура Гиммлер и Колетта Ридцек (+5,9).

Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Командный спринт свободным стилем. Женщины. Финал: