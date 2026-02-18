Шведские лыжницы выиграли командный спринт на Олимпиаде-2026

$76.7490.87

Йонна Сундлинг и Майя Дальквист выиграли командный спринт на Олимпиаде-2026

Шведские лыжницы Йонна Сундлинг и Майя Дальквист стали победительницами командного спринта свободным стилем на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Они преодолели дистанцию за 20.29,99.

Вторыми стали представительницы Швейцарии Надя Келин и Надине Фендрих (+1,4). Тройку сильнейших замкнули немецкие спортсменки Лаура Гиммлер и Колетта Ридцек (+5,9).

Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Командный спринт свободным стилем. Женщины. Финал:

  1. Йонна Сундлинг /Майя Дальквист (Швеция) — 20.29,99.
  2. Надя Келин/Надине Фендрих (Швейцария) — отставание 1,4.
  3. Лаура Гиммлер/Колетта Ридцек (Германия) +5,9.
  4. Астрид Эйре Слинн/Юли Бьервиг Дривенес (Норвегия) +6,1.
  5. Джессика Диггинс/Джулия Керн (США) +11,6.
  6. Элисон Мэки/Лилиан Ганьон (Канада) +19,5.
