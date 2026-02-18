Шведские лыжницы выиграли командный спринт на Олимпиаде-2026

Йонна Сундлинг и Майя Дальквист выиграли командный спринт на Олимпиаде-2026
Шведские лыжницы Йонна Сундлинг и Майя Дальквист стали победительницами командного спринта свободным стилем на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Они преодолели дистанцию за 20.29,99.
Вторыми стали представительницы Швейцарии Надя Келин и Надине Фендрих (+1,4). Тройку сильнейших замкнули немецкие спортсменки Лаура Гиммлер и Колетта Ридцек (+5,9).
Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Командный спринт свободным стилем. Женщины. Финал:
- Йонна Сундлинг /Майя Дальквист (Швеция) — 20.29,99.
- Надя Келин/Надине Фендрих (Швейцария) — отставание 1,4.
- Лаура Гиммлер/Колетта Ридцек (Германия) +5,9.
- Астрид Эйре Слинн/Юли Бьервиг Дривенес (Норвегия) +6,1.
- Джессика Диггинс/Джулия Керн (США) +11,6.
- Элисон Мэки/Лилиан Ганьон (Канада) +19,5.
