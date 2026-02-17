В ISU восхитились короткой программой Петросян на Олимпийских играх

Российская фигуристка Аделия Петросян восхитила своим прокатом на Олимпийских играх в Италии Международный союз конькобежцев. Об этом сообщила пресс-служба организации. После короткой программы ISU оказался под большим впечатлением.

«Аделия Петросян блистает в Милане», - говорится в аккаунте Международного союза конькобежцев в соцсети Х.

Там же размещен видеофрагмент короткой программы россиянки. Аделия чисто исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад из тройного флипа и тройного тулупа. Судьи оценили прокат россиянки в 72,89 балла. Произвольную программу на Олимпиаде одиночницы представят 19 февраля.

Ранее сообщалось, что другой российский фигурист Петр Гуменник занял шестое место в соревнованиях мужчин-одиночников на Олимпийских играх. Наш спортсмен превзошел американца Илью Малинина, считавшегося фаворитом соревнований. По сумме двух программ Петр набрал 271,21 балла. Это лучшее достижение для российских одиночников на Олимпийских играх со времен серебряной медали Евгения Плющенко в Ванкувере в 2010 году.