Организация Олимпиады-2026 принесет Италии 5,3 млрд евро

У Олимпийских игр есть не только чисто спортивные итоги, немало скажут и цифры затрат на их проведение, как и предполагаемые доходы. В целом общий экономический эффект составит 5,3 млрд евро. Цифры касаются не только недель большого спорта. Так, определенных средств потребовало улучшение инфраструктуры Милана и еще четырех городов, принимающих Игры. Об этом подробно рассказывают Inside the Games, другие иностранные СМИ.

По расчетам экономистов 1,1 млрд евро принесут туристы и все приехавшие в Италию члены олимпийской семьи, с событием связанные. Еще 1,2 млрд удастся получить за последующие 12-18 месяцев. Три миллиарда евро - это усовершенствованная инфраструктура, олимпийское наследие в виде спортивных арен и сооружений общего социального значения.

Болельщики бронируют отели в среднем на трое суток. Иностранные - на более длительный срок, итальянские - на день-два. Они посещают не только соревнования. Каждый их шаг приносит определенные доходы. В дни Игр количество туристов увеличилось не только в городах-олимпийцах, но и в Вероне и Венеции.

По прогнозам, в 2026-м Италия примет 66 млн иностранных туристов, что на 6 млн больше, чем в 2023 году. Они потратят 2,9 млрд евро.

Подготовка к Играм потребовала немало рабочих рук. По подсчетам МОК, работой дополнительно обеспечивается 36 тыс. человек. Трудясь на Олимпиаду, они тратят деньги на жилье, продукты, платят налоги. Тоже огромный плюс.

Спорт и туризм идут рука об руку. Это касается не только таких продолжительных событий как Олимпийские игры, на которые собираются туристы со всего мира, но и турниров, продолжающихся день-два. На некоторые из них, такие как марафонские пробеги в Риме, Милане и Флоренции, приезжают целыми семьями. Приблизительно по 15 тысяч бегунов заполняют местные отели, рестораны, музеи.

Для Италии, страны зимнего туризма, приток гостей очень важен. Погода в последнее время отличается непредсказуемостью. Значит, надо адаптироваться к изменениям климата. В данном случае создавать новые разновидности туризма. Есть и вложения, невидимые миру. В Италии к Олимпиаде были реконструированы железнодорожные вокзалы городов, имеющих сообщение с Миланом. Отремонтированы крупные больницы в соседних регионах.

Не все на этих Играх проходило гладко. Что-то не достроили, чего-то в спешке не предусмотрели. Не думаю, что президент МОК Кирсти Ковентри в заключительной речи на закрытии Игр назовет их лучшими в истории, как это делали ее впадавшие в патетику предшественники.

Попытаемся отбросить политическую составляющую, для нас совсем не удачную. Это - другая тема. Но согласимся, что организация Олимпийских игр обернулась практической выгодой, как у нас в Сочи, превращенных в мировой туристический центр. Так и в Италии, сделавшей сегодня все, что оказалось ей по силам.