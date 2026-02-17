«Не дрогнула!». Бережная — о выступлении Петросян в короткой программе

Российская фигуристка Аделия Петросян прекрасно справилась с прокатом короткой программы на Олимпиаде, заявила «Матч ТВ» олимпийская чемпионка в парном катании Елена Бережная.

Петросян во вторник вечером представила короткую программу на соревнованиях в женском одиночном катании на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

— Хорошо, очень красиво сделала свой прокат в короткой программе. Умничка! Все хорошо. Аделия не дрогнула! — сказала Бережная «Матч ТВ».

Петросян вышла на лед второй. Фигуристка чисто исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад из тройного флипа и тройного тулупа. Судьи оценили прокат трехкратной чемпионки России в 72,89 балла.

Олимпийские игры в Милане и Кортина‑д’Ампеццо завершатся 22 февраля.