«Не дрогнула!». Бережная — о выступлении Петросян в короткой программе

«Не дрогнула! Красиво сделала прокат». Бережная — о выступлении Петросян в короткой программе
Российская фигуристка Аделия Петросян прекрасно справилась с прокатом короткой программы на Олимпиаде, заявила «Матч ТВ» олимпийская чемпионка в парном катании Елена Бережная.
Петросян во вторник вечером представила короткую программу на соревнованиях в женском одиночном катании на Олимпийских играх 2026 года в Италии.
Петросян вышла на лед второй. Фигуристка чисто исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад из тройного флипа и тройного тулупа. Судьи оценили прокат трехкратной чемпионки России в 72,89 балла.
Олимпийские игры в Милане и Кортина‑д’Ампеццо завершатся 22 февраля.
