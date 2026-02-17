Аделия Петросян: мне надо поучиться у Пети Гуменника какой-нибудь стратегии

Трёхкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян с юмором ответила на вопрос, чем займётся в выходной день перед прокатом произвольной программы на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

«Как проведу завтрашний день? Мне надо поучиться у Пети [Гуменника] какой-нибудь стратегии, у меня все хаотично, никогда не придумываю свой день, только вот на тренировке тренеры говорят план и моя задача повторить то, что сказали», — сказала Петросян в эфире Okko Sport.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию короткой программы женщин на Олимпиаде-2026. Петросян выступила в первой разминке и получила от судей 72,89 балла. Она является промежуточным лидером соревнований.