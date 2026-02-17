Железняков: Петросян не нужно думать о баллах, надо выйти и бомбануть в произвольной

Российский хореограф Алексей Железняков, работающий в группе заслуженного тренера Этери Тутберидзе, оценил выступление фигуристки Аделии Петросян в короткой программе на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

«Замечательный прокат! Я очень рад за Аделю! В восторге от того, что она сделала. Конечно, без элемента ультра-си, но это очень достойно. Лучше откататься так, но чисто, с таким настроением и настроем. Надо выходить и так же бомбануть в произвольной программе! Не нужно думать о баллах, а нужно идти и заряжать по полной — делать всё, чему научили тебя твои тренеры, наставники, чему научилась сама», — сказал Железняков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.