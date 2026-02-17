Петросян - о дебюте на ОИ: Я была так спокойна, что мама сказала поволноваться
Российская фигуристка Аделия Петросян, которая с 72,89 балла уверенно лидирует после двух разминок в короткой программе на Олимпийских играх, рассказала о своих ощущениях после дебютного выступления в Милане-2026.
"Это бы тот случай, когда я начала переживать из-за того, что не переживаю из-за проката. То есть я настолько была спокойна, что уже мама говорит: "Ну ты поволнуйся немного", - сказала Петросян в эфире Okko. - Я очень рада, что это никак не отразилось на прокате, и Даниил Маркович (Глейхенгауз - тренер, который сопровождает россиянку на турнире и стоит у бортика - прим. "РГ") сказал, что с каждым прыжком я была поувереннее. Радостно, что удалось получить такие положительные эмоции".
Петросян также объяснила, почему не живет в олимпийкой деревне. Они с мамой поселились недалеко от ледовой арены.
"Так спокойнее, - призналась Аделия. - Из-за этого не могу в полной мере прочувствовать атмосферу. Но здесь, на арене, много ассоциаций с Олимпиадой".
