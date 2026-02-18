Американский судья Кевин Розенштайн поставил российскую фигуристку Аделию Петросян на 11-е место в короткой программе Милана-2026.

Петросян стала пятой после короткой программы, набрав 72,89 балла.

Розенштайн поставил россиянке самые низкие баллы – 67,26. Это 11-е место на на 6 баллов меньше итогового результата.

При этом остальные судьи оценили Петросян в пределах 2-3 баллов от итога и от 3 до 8 места.

Лучше всех Розенштайн оценил американку Алису Лью – поставил ее на второе место (79,68), что на 3,47 балла выше ее реальной оценки (76,59).