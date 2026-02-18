Стало известно время выхода Петросян на лед в произвольной программе

На сайте Олимпиады‑2026 опубликован официальный стартовый протокол произвольной программы у фигуристок.

© Матч ТВ

Россиянка Аделия Петросян стартует второй в сильнейшей последней разминке и под 20‑м номером среди всех участниц. Фигуристка выйдет на лед 20 февраля в 00:16 по московскому времени. Первой среди спортсменок произвольную программу начнет француженка Лорин Шильд — 19 февраля в 21:08.

По итогам короткой программы Петросян заняла пятое место, получив от судей 72,89 балла. Лидирует японка Ами Накаи (78,71), на втором месте располагается ее соотечественница Каори Сакамото (77,23), тройку лучших замыкает американка Алиса Лью (76,59).

Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля, российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.