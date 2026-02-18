Российских спортсменов оставили без подарочных смартфонов на ОИ-2026

Российские спортсмены не получили в подарок от организаторов Олимпиады-2026 смартфоны, которые вручались при заселении в Олимпийскую деревню другим атлетам.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на самих спортсменов.

Речь идет об эксклюзивной версии смартфона, которую предоставляет южнокорейский спонсор Международного олимпийского комитета (МОК) для участников зимних Игр.

По информации агентства, на летней Олимпиаде-2024 россияне также не получили от организаторов телефоны того же производителя. ТАСС не уточняет его название, однако МОК ранее заявлял, что олимпийцы получат гаджеты от южнокорейской компании Samsung.

Зимние Игры проходят в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. Допуск к соревнованиям получили 13 россиян в нейтральном статусе.