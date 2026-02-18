Болельщикам Петросян на ОИ не дали поддержать фигуристку плакатами на русском

© Вечерняя Москва

На трибунах ледовой арены в Милане, где проходят соревнования по фигурному катанию, российским болельщикам не разрешили использовать плакаты и баннеры с надписями на русском языке. Об этом рассказали поклонники фигуристки Аделии Петросян.

По словам одной из болельщиц, перед выступлением спортсменки сотрудники арены попросили убрать все плакаты на русском, а рядом с группой фанатов все время находилась женщина-волонтер, следившая за соблюдением правил. Кроме того, по трибунам ходил работник, который искал зрителей с российскими флагами и сообщал об этом по рации.

— Видимо, кого-то заметили, он (работник — прим. «ВМ») ходил между рядами и сообщал по рации; просмотру это мешало, — поделилась одна из поклонниц фигуристки в беседе с РИА Новости.

17 февраля стало известно, что российская фигуристка Аделия Петросян заняла пятое место в короткой программе на зимних Олимпийских играх в Италии. Трехкратная чемпионка России чисто откатала свой прокат, получив от судей 72,89 балла.

Спортсменка поделилась, что рада прокату и оценкам после выступления в короткой программе на Олимпийских играх в Италии. Петросян выступила под песни Earth's Song, Billie Jean и They Don't Care About Us Майкла Джексона.