Шамаев — о неожиданной медали Христовой: болгарская команда сейчас на подъёме

Выступающий под флагом Румынии биатлонист Дмитрий Шамаев высказался об успешном выступлении на Олимпиаде-2026 биатлонной сборной Болгарии.

— Многих удивило третье место болгарки Лоры Христовой в индивидуальной гонке. Это как раз пример подобной борьбы за медали?

— Не скажу, что это была огромная сенсация. Третье место – это сюрприз, но в целом на топ-10 или на топ-15 Болгария рассчитывала. Я был уверен, что они покажут достойные результаты, потому что последние три года для них план подготовки пишет Вольфганг Пихлер, а ещё у них большая сервис-команда из итальянских сервисменов. Они даже не тренируются у себя дома, у них только выездные сборы. То есть у них всё настолько хорошо с финансированием, что за последние три года они вышли на очень высокий уровень как команда. Поэтому медаль – это был сюрприз, но, во-первых, на то это и Олимпийские игры, многие лидеры ошиблись на последнем рубеже, не справились с нервами. А во-вторых, всё равно выигрывает не спортсмен, а команда. И болгарская команда сейчас на подъёме, в плане бюджета у них всё очень хорошо.

Они постепенно готовились именно к этим Олимпийским играм, и я рад, что у них всё получилось. В спринте Милене Тодоровой немного не хватило до награды, она была четвёртой, Христова – 11-я. Это очень высоко, так что сильно удивляться не стоит. Команда у них сильная, амбициозная. Всё есть для результата. Есть и медаль. Кто знает, может быть, и не последняя, — рассказал Шамаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.