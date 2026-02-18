Губанова оценила свое выступление в КП на Олимпиаде

Анастасия Губанова оценила своё выступление в КП на Олимпийских играх — 2026
Грузинская фигуристка-одиночница Анастасия Губанова поделилась эмоциями после выступления в короткой программе на Олимпийских играх — 2026.
«Я очень горжусь своим выступлением в последней разминке индивидуального турнира. Я так счастлива, что мои родители могут увидеть своего ребёнка на Олимпийских играх в составе сильнейшей команды, который просто сияет. Это похоже на воплощение мечты. Вчера я болела за грузинскую парную команду, и поняла, что поддерживать кого-то другого гораздо сложнее, чем кататься самому. Это была историческая медаль для Грузии, первая медаль на зимних Олимпийских играх, и я так горжусь своей страной. Я никогда не думала, что будет так тяжело просто болеть за кого-то, кто может завоевать олимпийскую медаль", — сказала Губанова в интервью Golden Skate.
