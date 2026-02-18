Российская лыжница рассказала о постоянных допинг-тестах на Олимпиаде

Российская лыжница Дарья Непряева рассказала о том, что на зимних Играх-2026 ее постоянно тестируют на допинг. Об этом сообщает ТАСС.

«К нам тоже уже несколько раз приходили в семь утра, но это обычная, стандартная процедура — допинг-контроль приходит рано утром», — заявила Непряева.

По ее словам, к россиянам в этом вопросе нет особого пристрастия.

11 февраля сообщалось, что российский фигурист Петр Гуменник был вызван на допинг-тест в семь утра после выступления в короткой программе. Соревнования завершились накануне поздно вечером.

Непряева выступила на Олимпиаде в трех гонках. Россиянка стала 21-й в «разделке», заняла 17-е место в скиатлоне и не прошла квалификацию в спринте. 22 февраля лыжница выступит в марафоне на 50 километров классическим стилем.

