Трёхкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян не заявила ни одного четверного прыжка в произвольной программе на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

Россиянка планирует исполнить каскад тройной лутц – тройной тулуп, тройной риттбергер, двойной аксель, тройной сальхов, секвенция тройной лутц – двойной аксель – двойной аксель, каскад тройной флип – тройной тулуп, сольный тройной флип. Отметим, что реально исполненный контент может отличаться от заявки.

Петросян по итогам короткой программы заняла пятое место, получив за своё выступление 72,89 балла. Лидером после КП является японская фигуристка Ами Накаи, набравшая 78,71 балла. На втором месте с 77,23 балла также находится представительница Японии — Каори Сакамото. Третью строчку занимает американка Алиса Лью (76,59).