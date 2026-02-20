Аделия Петросян лишилась шансов на медаль на Олимпиаде-2026

Трёхкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян лишилась шансов на медаль на Олимпийских играх – 2026 в Италии. В сумме от судей за КП и ПП ученица Этери Тутберидзе получила 214,53 балла. На момент написания новости Петросян занимает промежуточное четвёртое место. Россиянку опережают американка Эмбер Гленн (214,91 балла), японка Монэ Тиба (217,88) и американка Алиса Лью (226,79 балла).

Петросян, выступающая в статусе индивидуального нейтрального атлета (AIN), в ПП не смогла исполнить элемент ультра-си четверной тулуп, который был поставлен в начало её ПП. Далее Аделия чисто прыгнула каскад тройной лутц — двойной тулуп, тройной сальхов, тройной риттбергер, тройной лутц — двойной аксель — двойной аксель, тройной флип — двойной тулуп, тройной флип.

После короткой программы россиянка занимала пятое место.