Россиянин прошел в полуфинал спринта по ски-альпинизму на Олимпиаде

23-летний россиянин Никита Филиппов занял второе место в 1/4 финала спринта по ски-альпинизму на Олимпийских играх — 2026. Он прошёл в полуфинал напрямую из второго забега. На месте проведения соревнований идёт сильный снег.

Олимпиада-2026. Ски-альпинизм. Спринт, мужчины. 1/4 финала, второй забег:

1. Йон Кистлер (Швейцария) — 2.38,3 секунды.

2. Никита Филиппов (Россия) +1,48 секунды отставания.

3. Максимильен Дрион дю Шапуа (Бельгия) +4,04.

4. Кэмерон Смит (США) +9,23.

5. Филлип Беллингем (Австралия) +10,03.

Сегодня, 19 февраля, в Стельвио ски-альпинизм дебютировал на Олимпиадах. В 15:25 мск начнутся полуфиналы соревнований у мужчин. В 16:15 — финал.