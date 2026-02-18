Клебо обошел советскую гимнастку Латынину по количеству побед на Олимпиадах

Клэбо стал 10-кратным олимпийским чемпионом. По количеству побед он обошел Латынину, Льюиса и Ледеки, а уступает только Фелпсу
Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо стал 10-кратным олимпийским чемпионом.
29-летний спортсмен выиграл командный спринт вместе с Эйнаром Хедегартом на Играх-2026 в Италии. На этих соревнованиях Клэбо взял уже 4-е золото в 4 гонках.
Также Клэбо обновил свой же рекорд по количеству побед на зимних Олимпиадах. До него самыми титулованными были биатлонист Уле Эйнар Бьорндален, лыжники Бьорн Дэли и Марит Бьорген (у них по 8 золотых медалей).
С учетом летних видов спорта Клэбо также обошел 9-кратных олимпийских чемпионов: Ларису Латынину (СССР, спортивная гимнастика), Карла Льюиса (США, легкая атлетика), Калеба Дрессела, Марка Спитца, Кэти Ледеки (все – США, плавание) и Пааво Нурми (Финляндия, легкая атлетика).
С учетом и зимних, и летних Игр Клэбо уступает только американскому пловцу Майклу Фелпсу (23).
