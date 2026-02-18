Снуп Догг поучаствует в «альтернативной трансляции» матча США – Швеция на ОИ

Снуп Догг поучаствует в «альтернативной трансляции» матча США – Швеция в 1/4 финала ОИ. Вероятно, он прокомментирует 3-й период
Рэпер Снуп Догг, являющийся «почетным тренером» сборной США на Олимпиаде-2026, примет участие в трансляции матча против Швеции в 1/4 финала мужского хоккейного турнира.
NBC Sports объявил об «уникальной альтернативной трансляции третьего периода» на одном из кабельных каналов. Подробности не уточняются, но ожидается, что Снуп Догг выступит в роли одного из комментаторов.
Матч начнется 18 февраля в 23:10 по московскому времени.
