Снуп Догг поучаствует в «альтернативной трансляции» матча США – Швеция на ОИ

Рэпер Снуп Догг, являющийся «почетным тренером» сборной США на Олимпиаде-2026, примет участие в трансляции матча против Швеции в 1/4 финала мужского хоккейного турнира.

NBC Sports объявил об «уникальной альтернативной трансляции третьего периода» на одном из кабельных каналов. Подробности не уточняются, но ожидается, что Снуп Догг выступит в роли одного из комментаторов.

Матч начнется 18 февраля в 23:10 по московскому времени.