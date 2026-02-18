Победы Клебо на Олимпиаде назвали «неликвидными»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев подверг резкой критике норвежского лыжника Йоханнеса Клебо.

«Когда шумиха спадет, постепенно разумные люди, а они есть даже в Норвегии, начнут задавать вопросы, насколько ценны все эти победы Клебо и других норвежцев в отсутствие российских спортсменов? Победы-то неликвидные у Клебо. Наступит момент, когда начнутся разборки, а почему так называемые больные норвежцы со справками обыгрывают всех здоровых атлетов? Астматиков скоро прижмут к стенке, и все медали Клебо превратятся в бижутерию», – заявил Васильев.

18 февраля норвежский дуэт в составе Йоханнеса Клебо и Эйнара Хедегарта одержал победу в командном спринте на Олимпийских играх в Италии. Для Клебо это золото стало десятым в олимпийской карьере.

Клебо обновил собственный рекорд по количеству высших наград, завоёванных на одной зимней Олимпиаде.

До этого максимальное количество золотых медалей (8) среди зимних видов спорта также принадлежало норвежцам – лыжницам Марит Бьёрген и Бьорну Дели, а также биатлонисту Уле-Эйнару Бьорндалену.

По общему числу золотых олимпийских наград Йоханнеса опережает лишь американский пловец Майкл Фелпс, в активе которого 23 золотые медали.

Зимние Олимпийские игры 2026 года проходят в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.