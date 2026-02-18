Нападающий сборной Словакии побил рекорд Овечкина

Нападающий сборной Словакии Далибор Дворски отметился голом и результативной передачей в матче 1/4 финала со сборной Германией. После второго периода впереди словацкая сборная со счётом 4:1. Дворски побил рекорд российского нападающего Александра Овечкина по очкам среди новичков НХЛ на одном олимпийском турнире.

Всего на счету 20-летнего Дворски на текущей Олимпиаде шесть очков — три гола и три результативные передачи. Предыдущий рекорд принадлежал Александру Овечкину (5 (5+0) очков на ОИ- 2006), Сами Ватанену (5 (0+5) очков на ОИ- 2014) и Олли Мяяття (5 (3+2) очков на ОИ- 2014).

Дворски был выбран «Снт-Луис Блюз» под 10-м номером на драфте НХЛ 2023 года.