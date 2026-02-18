Американская журналистка: Тутберидзе не должно быть на Олимпиаде

Американская журналистка Бреннан: «Тутберидзе не должно быть на Олимпиаде. Если фигурист попадается на допинге, тренер и врач тоже должны нести ответственность»
Американская журналистка Кристин Бреннан считает, что российский тренер Этери Тутберидзе не должна присутствовать на Олимпиаде-2026 в Милане.
В декабре фигуристка Камила Валиева, которая тренировалась у Тутберидзе, отбыла 4-летнюю дисквалификацию за допинг. В отношении тренера не вводили никаких санкций.
– Вы жестко критиковали Этери Тутберидзе. Теперь она выводила грузинского фигуриста Нику Эгадзе, присутствует на тренировках Аделии Петросян. Вам как? Ок?
– Не совсем. Меня очень разочаровывает, что Международный олимпийский комитет (МОК) так и не принял никаких правил в отношении окружения спортсменов, хотя уже 4 года говорит об этом. Я не верю, что в истории с Камилой Валиевой она сама в 15 лет приняла решение (о приеме запрещенного препарата – Спортс’’). Очевидно, что это сделали люди, которые были рядом.
– Но Тутберидзе не дисквалифицирована и имеет право работать со спортсменами на этой Олимпиаде.
– К сожалению. Как я уже сказала, правила должны быть пересмотрены. На мой взгляд, Этери тут быть не должно. И если фигурист попадается на допинге, тренер и врач тоже должны нести ответственность.
– Камила Валиева вернулась из дисквалификации. Если бы у нее была возможность поехать на международные соревнования – ваша реакция?
– Никаких проблем. Камила отбыла дисквалификацию и теперь имеет право соревноваться. Другое дело, что, немного зная российскую систему фигурного катания, я сильно сомневаюсь, что она сможет вернуться.
– Несколько недель назад на соревнованиях она показала четверной тулуп.
– Ей уже 19, а в России, как только ты чуть взрослеешь и начинаются проблемы, ставку делают на новых, более молодых. Каждую Олимпиаду у вас новая девочка. Так работает система.
Я видела Камилу на прыжковом турнире. Посмотрим, но факт в том, что выступать на таких шоу-соревнованиях и настоящих международных – это очень разные вещи.
– Если Валиева все-таки вернется на международную арену, как ее встретят мировые СМИ?
– Думаю, абсолютно нормально. Она отбыла дисквалификацию, лично для меня после этого с ней никаких проблем.
– Ваш голос звучал в произвольной программе Валиевой в постолимпийском сезоне как пример хейта, который на нее свалился в мире. Ваша реакция?
– О, это было забавно! Мне кто-то позвонил и рассказал. Когда впервые услышала, я очень смеялась. Но потом они же отказались от этого, поменяли музыку, – сказала Бреннан в интервью Спортсу’’.
