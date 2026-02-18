Три хоккеиста КХЛ примут участие в полуфинале ОИ

В полуфинальном матче хоккейного олимпийского турнира примут участие три игрока из Континентальной хоккейной лиги.

Хоккеисты сборной Словакии Мартин Гернат («Локомотив»), Адам Лишка («Северсталь») и Адам Ружичка («Спартак») прошли в полуфинал турнира, после того как национальная команда одержала крупную победу над сборной Германии со счётом 6:2.

Ещё один представитель КХЛ — Стефан Да Коста завершил выступление на Олимпиаде вместе со сборной Франции.

Напомним, мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля. Впервые за последние 12 лет в соревнованиях принимают участие игроки НХЛ. Действующим олимпийским чемпионом по хоккею является сборная Финляндии.