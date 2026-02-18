Американская горнолыжница стала трехкратной олимпийской чемпионкой

Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин выиграла соревнования в слаломе на Олимпиаде‑2026.

В среду 30‑летняя спортсменка одержала победу с результатом 1 минута 39,10 секунды по сумме двух попыток.

Второй стала Камилла Раст из Швейцарии, которая проиграла победительнице 1,50 секунды. Бронзу завоевала Анна Свенн Ларссон из Швеции (+1,71).

Ранее Шиффрин выигрывал золотые медали на Играх‑2014 в Сочи (слалом) и Играх‑2018 в Пхенчхане (гигантский слалом), а также брала серебро Олимпиады‑2018 в комбинации. Она является восьмикратной чемпионкой мира.

Шиффрин — самая титулованная горнолыжница в истории.

Олимпиада в Милане и Кортина‑д’Ампеццо завершится 22 февраля.