Американская горнолыжница стала трехкратной олимпийской чемпионкой

Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин выиграла соревнования в слаломе на Олимпиаде‑2026.
В среду 30‑летняя спортсменка одержала победу с результатом 1 минута 39,10 секунды по сумме двух попыток.
Второй стала Камилла Раст из Швейцарии, которая проиграла победительнице 1,50 секунды. Бронзу завоевала Анна Свенн Ларссон из Швеции (+1,71).
Ранее Шиффрин выигрывал золотые медали на Играх‑2014 в Сочи (слалом) и Играх‑2018 в Пхенчхане (гигантский слалом), а также брала серебро Олимпиады‑2018 в комбинации. Она является восьмикратной чемпионкой мира.
Шиффрин — самая титулованная горнолыжница в истории.
Олимпиада в Милане и Кортина‑д’Ампеццо завершится 22 февраля.
