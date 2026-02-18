Гуменник рассказал о дружеской обстановке на Олимпиаде

Петр Гуменник: «Обстановка по сравнению с 2021 годом, когда в последний раз выступал на международном уровне, стала только теплее»
Российский фигурист Петр Гуменник рассказал, что на Олимпиаде-2026 он находится в дружеской обстановке.
Гуменник занял на турнире шестое место.
«Обстановка по сравнению с 2021 годом, когда в последний раз выступал на международном уровне, стала только теплее, дружеская обстановка. Так сложилось, что остались те спортсмены, с которыми мы уже сдружились. Я хоть и не выступал пять лет, но за мной следили, меня знают, поэтому очень тесное общение», – сказал Гуменник.
Андрей Ватутин о европейском проекте НБА: «Во всей этой «движухе» больше пиара, чем реальных действий»
Петросян упала с четверного тулупа в произвольной программе на тренировке на Олимпиаде. Из 16 попыток квада успешных было 5
Престианни может получить 10-матчевый бан за слова о Винисиусе, если УЕФА обнаружит доказательства расизма
Андрей Ватутин о европейском проекте НБА: «Во всей этой «движухе» больше пиара, чем реальных действий»
Петросян упала с четверного тулупа в произвольной программе на тренировке на Олимпиаде. Из 16 попыток квада успешных было 5
Престианни может получить 10-матчевый бан за слова о Винисиусе, если УЕФА обнаружит доказательства расизма