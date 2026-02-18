Гуменник рассказал о дружеской обстановке на Олимпиаде

$76.1590.27

Петр Гуменник: «Обстановка по сравнению с 2021 годом, когда в последний раз выступал на международном уровне, стала только теплее»

Российский фигурист Петр Гуменник рассказал, что на Олимпиаде-2026 он находится в дружеской обстановке.

Гуменник занял на турнире шестое место.

«Обстановка по сравнению с 2021 годом, когда в последний раз выступал на международном уровне, стала только теплее, дружеская обстановка. Так сложилось, что остались те спортсмены, с которыми мы уже сдружились. Я хоть и не выступал пять лет, но за мной следили, меня знают, поэтому очень тесное общение», – сказал Гуменник.
