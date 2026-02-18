Петросян упала во время прогона произвольной программы на Олимпиаде

Российская фигуристка Аделия Петросян провела прогон произвольной программы на тренировке в Милане, сообщает журналист Джеки Вонг в соцсетях.

Фигуристка упала с четверного тулупа, но остальную часть программы исполнила чисто: прыгнула каскад из тройного лутца и двойного тулупа, исполнила тройной сальхов, тройной риттбергер, комбинацию из тройного лутца и двух двойных акселей, каскад из тройного флипа и тройного тулупа и тройной флип.

Петросян набрала 72,89 балла в короткой программе и занимает пятое место. Лидирует японка Ами Накаи (78,71), второй идет ее соотечественница Каори Сакамото (77,23), на третьей позиции расположилась американка Алиса Лью (76,59).

Фигуристки представят произвольную программу в четверг, 19 февраля.

Олимпиада в Милане и Кортина‑д’Ампеццо завершится 22 февраля.