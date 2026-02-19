Ски-альпинист пообещал поделиться с Коростелевым презервативами

Российский лыжник Савелий Коростелев пошутил в соцсетях на тему того, что россиянам не подарили смартфоны от организаторов Олимпиады.

© Газета.Ru

«Ни презервативов, ни смартфонов», — написал Коростелев, использовав вместо слова «презерватив» ненормативную лексику.

«Я гусарские привез, на закрытии поделюсь», — ответил ему ски-альпинист Никита Филиппов.

17 февраля Филиппов сообщил, что российским спортсменам не подарили эксклюзивные смартфоны, которые предназначались для атлетов на зимних Олимпийских играх в Италии.

Южнокорейский бренд — один из спонсоров Олимпиады. Специально для спортсменов был изготовлен сенсорный смартфон-раскладушка, а на официальном сайте компании было указано, что телефон в подарок получат 3800 участников Игр.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева, чье четвертое место в скиатлоне остается лучшим результатом для россиян на ОИ в Италии.