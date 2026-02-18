В МОК рассказали, почему российские спортсмены не получили подарочные телефоны

В Международном олимпийском комитете прокомментировали ТАСС тот факт, что российские спортсмены не получили подарочные телефоны.

По данным издания, в МОК заявили, что распространять подарочные телефоны среди спортсменов определенных стран запрещено в целях соблюдения действующего законодательства.

При этом, в МОК также отметили, что приложены все силы для доступа спортсменам к важной информации о соревнованиях и игровым сервисам, которые обычно доступны через устройства.

Напомним, ранее стало известно о том, что российские спортсмены не получили от организаторов Олимпийский игр-2026 в подарок мобильные телефоны, которые вручались остальным участникам Игр при заселении в Олимпийскую деревню.