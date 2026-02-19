Канада вырвала победу у хоккеистов Чехии в овертайме Олимпиады

Сборная Канады пробилась в полуфинал хоккейного турнира Олимпийских игр 2026 года, обыграв команду Чехии. Встреча прошла 18 февраля в Милане и завершилась со счетом 4:3 в дополнительное время.

Канадцы открыли счет уже на 4-й минуте — отличился Маклин Селебрини. Чехи ответили двумя шайбами подряд: на 9-й минуте забил Лукаш Седлак, на 15-й — Давид Пастрняк.

Во втором периоде канадская команда потеряла капитана. На 26-й минуте Сидни Кросби оказался под двойным силовым приемом у борта со стороны Мартина Нечаса и Радко Гудаса. Форвард покинул лед и отправился в раздевалку.

На 33-й минуте Натан Маккиннон сравнял счет. В третьем периоде команды вновь обменялись голами: на 53-й минуте вперед вывел Чехию Ондржей Палат, а за три минуты до сирены Ник Сузуки восстановил равновесие.

Развязка наступила в овертайме. На 62-й минуте Митч Марнер принес Канаде победу и путевку в следующий раунд.

Сборная Канады — девятикратный олимпийский чемпион. Полуфинальные матчи турнира состоятся 20 февраля. Соперник канадцев определится по итогам посева команд.

Днем ранее сборная Германии обыграла Францию в квалификационном раунде плей-офф со счетом 5:1 и вышла в четвертьфинал. Там немцы встретятся со сборной Словакии.

Прямые трансляции с Олимпиады смотрите тут.