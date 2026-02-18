Болельщики развернули российский флаг на хоккейном матче Олимпиады

Двум российским болельщикам удалось на 15 минут развернуть флаг России на матче 1/4 финала мужского хоккейного турнира Олимпиады между сборными Канады и Чехии. Об этом пишет ТАСС.

© Telegram-канал Shot

По данным агентства, на трибуне был замечен триколор с надписью «Зеленоград». Позже корреспондентам удалось найти россиян, которые его разместили.

Фанаты пояснили в беседе с журналистами, что до этого были на игре Лиги чемпионов по футболу между в Монако, где также разворачивали флаг.

По их словам, люди, которые пришли посмотреть матч, положительно отнеслись к их акции.

«Несмотря на то, что я достаточно опытный в этом плане, я флаг оставил в котомке, а мог его просто в карман запихнуть, и никто бы ничего не сказал. Они развернули его, там были женщина и мужчина, они такие: «Что это такое?». Я им сказал: «I'm from Slovakia, it is my hometown» [Я из Словакии, это моя родина ]. Где-то на 15-й минуте в первом периоде подошли, сказали убрать, я не стал уже пререкаться», — пояснил один из болельщиков.

Сборная России отстранена от международных соревнований с февраля 2022 года. Демонстрация российских национальных символов на Олимпиаде-2026 запрещена.