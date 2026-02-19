Овечкин не смотрит Олимпиаду

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что не следит за олимпийским хоккейным турниром, который проходит в Италии с 11 по 22 февраля.
Сборная России не была допущена на Олимпиаду решением Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) и Международного олимпийского комитета (МОК).
– Вы смотрите Олимпиаду?
– Нет, – сказал Овечкин.
Форвард трижды участвовал в Играх (2006, 2010, 2014), но не выиграл со сборной ни одной медали.
