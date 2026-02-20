Петросян рассказала, почему у нее не получился четверной тулуп на Олимпиаде

Российская фигуристка Аделия Петросян прокомментировала неудачное исполнение четверного тулупа в произвольной программе на Олимпиаде‑2026 в Италии.
Петросян по итогам двух прокатов получила 214,53 балла и стала шестой на Олимпийских играх. В произвольной программе фигуристка упала с четверного тулупа. Победу одержала американка Алиса Лью (226,79 балла).
— Никогда я не пойму, почему не получается, потому что перед прокатом получился опять хороший тулуп. Я даже заехала, и мне показалось, нормально. Я только отвлеклась на один момент и потом быстро опять вернулась к мыслям о тулупе. Какой момент? Сережка зацепилась за что‑то там, за платье. Нет, просто я об этом подумала и все. Казалось, можно было бы отвлечься от неспокойных мыслей. Хотелось немножко после такого тулупа встать и уйти быстренько. Почему не пошла на второй четверной тулуп? Ну, куда? Чтобы была 20‑я? Что пошло не так? Не дошла, наверное… Но это уже неважно. Сейчас выдохну немного, этот этап переживу и буду дальше, — приводит слова Петросян пресс‑служба Федерации фигурного катания на коньках России.
