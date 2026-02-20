Петросян рассказала, почему у нее не получился четверной тулуп на Олимпиаде

Российская фигуристка Аделия Петросян прокомментировала неудачное исполнение четверного тулупа в произвольной программе на Олимпиаде‑2026 в Италии.

Петросян по итогам двух прокатов получила 214,53 балла и стала шестой на Олимпийских играх. В произвольной программе фигуристка упала с четверного тулупа. Победу одержала американка Алиса Лью (226,79 балла).