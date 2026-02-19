Найден хозяин собаки, которая финишировала в лыжных гонках на ОИ

После появления чехословацкой волчьей собаки на финише квалификации командного спринта в лыжных гонках на ОИ-2026, объявился и его хозяин. Мужчина, пожелавший остаться анонимным, отметил, что пёс очень социален. На соревнования он попал благодаря связям семьи с одним из официальных лиц соревнований в Валь-ди-Фьемме (Италия). Героя дня на Олимпиаде зовут Назгул.

«Сегодня утром он скулил больше обычного, потому что видел, как мы уезжаем. Думаю, просто хотел побежать за нами. Он всегда тянется к людям. Он упрям, но очень ласков», — приводит слова хозяина собаки NPR.

Назгул бежал за лыжниками и также финишировал в гонке. Позднее организаторы показали и фотофиниш с участием собаки. Кадры с ним разлетелись по миру.