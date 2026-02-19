Актриса фильмов для взрослых пообещала Коростелеву особую награду

Российская актриса фильмов для взрослых Мэри Рок пообещала в своих соцсетях лыжнику Савелию Коростелеву 16-часовой секс-марафон, если тот выиграет медаль Олимпиады.

«Мне очень жаль, что в одной из прошлых гонок ему чуть-чуть не хватило до бронзовой медали. Но в этом марафоне, я уверена, Савелий займет призовое место. Я обещаю 16-часовой секс-марафон, если он выиграет медаль», — сказала Мэри Рок.

Мужской лыжный марафон на 50 км пройдет 21 февраля. Старт гонки запланирован на 13.00 по московскому времени.

Савелий Коростелев и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

При этом оба пока не смогли завоевать медалей на зимних Олимпийских играх — 2026. Лучшим результатом остается четвертая позиция Коростелева в скиатлоне.