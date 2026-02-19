Тарасова прокомментирует произвольные программы женщин на ОИ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выступит комментатором трансляции произвольных программ женщин на Олимпийских играх — 2026. Её напарником по комментаторской позиции станет Андрей Журанков.

Выступления спортсменок в произвольной программе в женском одиночном катании стартуют в 21:00 мск. Начало проката Аделии Петросян запланировано на 0:16 20 февраля мск. Трансляцию произвольной программы на ОИ-2026 покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Петросян в короткой программе на Олимпийских играх — 2026 заняла пятое место, набрав 72,89 балла. Она выступит в заключительной разминке под 20-м стартовым номером, так как очерёдность выступления фигуристок в произвольной программе отсчитывается в обратном порядке.