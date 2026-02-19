Жулин оценил шансы Петросян на медаль Олимпиады

Александр Жулин: «Шансы завоевать олимпийскую медаль у Петросян приличные. Но надо обязательно включать четверные прыжки»
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин считает, что у Аделии Петросян есть шансы на медаль Олимпиады в Милане.
Россиянка идет пятой после короткой программы.
«Шансы завоевать олимпийскую медаль у Аделии Петросян приличные, но ей надо чисто прокатать произвольную программу. Из конкуренток мне очень понравилась Алиса Лю, она показала очень гармоничное катание. И японка с тройным акселем (Ами Накаи), она очень опасна, если так же прокатает произвольную программу. И, конечно, Каори Сакамото. На мой взгляд, для борьбы за медали Аделии обязательно надо включать четверные прыжки в произвольную программу. Если она этого не сделает, то ей будет тяжело попасть в тройку призеров», – сказал Жулин.
Александр Жулин: «Шансы завоевать олимпийскую медаль у Петросян приличные. Но надо обязательно включать четверные прыжки»
Лилиан Тюрам о Винисиусе: «Почему им с Мбаппе не верят – словам темнокожих нельзя доверять? Каждый раз одно и то же, как и с женщинами, пережившими насилие. В жертвах все еще сомневаются»
Лилиан Тюрам о Винисиусе: «Моуринью рассуждает о расизме как белый человек. Его анализ – мелочный, ничтожный. Чувство превосходства белых мешает им поставить себя на место жертв»
Александр Жулин: «Шансы завоевать олимпийскую медаль у Петросян приличные. Но надо обязательно включать четверные прыжки»
Лилиан Тюрам о Винисиусе: «Почему им с Мбаппе не верят – словам темнокожих нельзя доверять? Каждый раз одно и то же, как и с женщинами, пережившими насилие. В жертвах все еще сомневаются»
Лилиан Тюрам о Винисиусе: «Моуринью рассуждает о расизме как белый человек. Его анализ – мелочный, ничтожный. Чувство превосходства белых мешает им поставить себя на место жертв»