Туктамышева оценила тренировку Петросян перед произвольной программой

Российская фигуристка Елизаветы Туктамышева заявила в Okko о том, что у Аделии Петросян не было проблем с тройными прыжками на тренировке перед произвольной программой Олимпиады.

«С тройными прыжками не было никаких проблем, было очень много попыток четверного тулупа. Она как настоящий боец до конца старалась и в последнюю минуту тренировочного процесса сделала потрясающий четверной тулуп». — сказала Туктамышева.

18 февраля Петросян выступила с короткой программой на Олимпиаде. Прокат фигуристки судьи оценили в 72,89 балла, что позволило ей занять пятое промежуточное место. В своей программе она чисто исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип + тройной тулуп.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева. Гуменник свое выступление на Олимпиаде уже завершил, спортсмен стал шестым в личном турнире мужчин.