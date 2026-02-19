Евгений Петросян обратился к Аделии Петросян

Народный артист РСФСР, художественный руководитель Театра эстрадных миниатюр Евгений Петросян обратился к российской фигуристке Аделии Петросян с пожеланием победы на зимних Олимпийских играх в Италии. Его слова передает ТАСС.

"Вне зависимости от того, что она моя однофамилица, если она представляет нашу страну, так пусть Божья милость ей поможет установить рекорд", – отметил артист.

Спортсменка выйдет на лед с произвольной программой на Играх в Милане в ночь на пятницу, 20 февраля. Петросян идет пятой после короткой программы (72,89 балла), которую исполнила без ошибок.

Она выполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад из тройного флипа и тройного тулупа. Петросян призналась, что получала огромное удовольствие от проката и не волновалась, а также выразила надежду на то, что удовольствие получали и зрители.

Ранее российский фигурист Петр Гуменник занял шестое место в мужском одиночном катании на Олимпиаде. По сумме программ спортсмен набрал 271,21 балла. Золотую медаль завоевал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров, набравший в сумме 291,58 балла.

Фигуристка Петросян заняла 5 место после короткой программы на Олимпиаде.