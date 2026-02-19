Швейцарка стала первой в истории олимпийской чемпионкой в ски‑альпинизме

Представительница Швейцарии Марианн Фаттон выиграла соревнования по ски‑альпинизму на Олимпийских играх‑2026 в Италии.

© Матч ТВ

В четверг, 19 февраля, она одержала победу в финале с результатом 2 минуты 59,77 секунды.

Второе место заняла француженка Эмили Харроп (отставание 2,38 секунды), третьей стала Ана Алонсо Родригес из Испании (+10,45).

Соревнования по ски‑альпинизму впервые проводятся на Играх. В четверг также пройдет финал у мужчин, в котором примет участие россиянин Никита Филиппов.

Олимпиада‑2026 завершится 22 февраля.