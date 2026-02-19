В Канаде разрешили смотреть матчи сборных на Олимпиаде во время учебы

В канадской провинции Онтарио официально разрешили смотреть хоккейные матчи сборных Канады на Олимпиаде-2026 во время учебы.

© Sports.ru

Премьер-министр Онтарио Даг Форд заявил, что учащиеся смогут посмотреть оставшиеся матчи сборной Канады в школьные часы.

Мужская сборная Канада вчера обыграла Чехию (4:3 ОТ) в 1/4 финала олимпийского турнира и в полуфинале встретится с Финляндией 20 февраля. Сегодня женская сборная Канады встретится с командой США в финале.

«После невероятных выступлений наших мужских и женских хоккейных команд в Милане вся Канада болеет за них, они борются за золото. Чтобы помочь всем проникнуться духом игр, я поручил министру образования обеспечить всем учащимся Онтарио возможность посмотреть оставшиеся матчи сборных Канады, которые пройдут в школьные часы. Давайте все вместе поддержим команды Канады, чтобы они привезли домой олимпийское золото», – написал Форд.

В офисе премьера ответили, что организация просмотра игр будет зависеть от самих школ.