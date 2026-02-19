Ски-альпиниста Филиппова сравнили с Гагариным

Олимпийская чемпионка в лыжных гонках Вероника Степанова поздравила россиянина Никиту Филиппова с завоеванием серебряной медали в ски‑альпинизме на Олимпиаде‑2026.

© Матч ТВ

В четверг 23‑летний россиянин из Петропавловска‑Камчатского стал первым представителем России, который завоевал медаль на Олимпийских играх в Италии.

— Есть медаль. Несмотря на все ограничения, сложности и несправедливости. И да, лыжная олимпийская медаль снова уезжает на Камчатку! Нас не так много, но у нас лучшее в мире «чувство снега». А Никита Филиппов — наш Гагарин в ски‑альпинизме, — написала Степанова в Telegram‑канале.

Олимпиада‑2026 завершится 22 февраля. Российские атлеты выступают в нейтральном статусе.