В Федерации альпинизма России прокомментировали серебро Олимпиады

Председатель комиссии по ски‑альпинизму Федерации альпинизма России Андрей Романов заявил «Матч ТВ», что серебряная медаль Никиты Филиппова на Олимпиаде в Италии стала фантастическим результатом.

В четверг россиянин Никита Филиппов завоевал серебро в соревнованиях по ски‑альпинизму на зимних Олимпийских играх 2026 года. В финале он пришел к финишу с результатом 2 минуты 35,55 секунды.

— Высочайший результат. Достичь такого на первой Олимпиаде — очень круто. Была высочайшая конкуренция, но целеустремленность и нацеленность Никиты — фантастика. На самом деле там были ребята еще сильнее него, но он сумел их опередить. Они старше, больше опыта, физические данные сильные. Уверен, что у Никиты все впереди, — сказал Романов «Матч ТВ».

23‑летний Филиппов стал первым представителем России, который завоевал медаль на Олимпийских играх в Италии.

Олимпиада‑2026 завершится 22 февраля. Российские атлеты выступают в нейтральном статусе.