Матыцин высказался о серебре россиянина на Олимпиаде‑2026

Завоеванное ски‑альпинистом Никитой Филипповым серебро на Олимпиаде‑2026 стало результатом большого труда и проявлением спортивного мужества, заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин.

В четверг Филиппов в финале спринтерской гонки пришел к финишу с результатом 2 минуты 35,55 секунды. Победу одержал испанец Ориоль Кардона Коль, который опередил россиянина на 1,52 секунды.

— Поздравляю Никиту Филиппова с выдающимся достижением и завоеванием первой медали для России на Олимпийских играх 2026 года! Российский ски‑альпинист блестяще преодолел все этапы спринтерской гонки, продемонстрировав невероятную волю к победе, мастерство и характер. Завоеванное серебро — это результат огромного труда и проявление настоящего спортивного мужества. Эта награда имеет особое значение: Никита Филиппов входит в историю не только как первый призер Игр‑2026 в составе нашей команды, но и как один из пионеров олимпийского ски‑альпинизма, открывший новую страницу в летописи российского спорта. Гордимся нашим спортсменом, его командой и желаем новых ярких побед во славу России! — написал Матыцин в Telegram‑канале.

Соревнования по ски‑альпинизму проводились на Играх впервые. 23‑летний Филиппов стал первым представителем России, который завоевал медаль на Олимпийских играх в Италии.

Олимпиада‑2026 завершится 22 февраля. Российские атлеты выступают в нейтральном статусе.